香港財經 港股直擊

就有關系統更新事宜，中銀香港(02388)回覆《信報》查詢時稱，為向客戶提供更優質的服務，該行將於3月31日(星期六)晚上11時至4月1日(星期日)下午3時進行系統提升。

該行指出，在系統提升進行期間，相關電子及自助銀行等服務將會暫停，同時已在網站發布通知，並陸續向客戶發出提示，建議客戶按需要預先辦理相關交易，如提款、轉賬和繳費等。

同時，就是次系統提升，該行已做好充分準備及測試等工作，確保順利完成。該行重申，有關系統提升不會影響客戶在該行的賬戶紀錄，並請客戶放心。