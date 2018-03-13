訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:02 香港財經

人力顧問:21%僱主擬來季增人手

放大圖片

人力資源機構Manpower Group公布第二季就業展望調查，有21%受訪僱主預算未來3個月增加人手，另有5%表示會縮減人手，但其餘大部分人未有計劃在來季調整員工數目。

下季淨就業展望維持審慎而積極，招聘意欲與上季相若，增聘員工意欲的淨就業展望指數來季維持審慎的16%，與第一季相若，按年上升兩個百分點。

受訪的6個行業中，金融、保險及房地產業，以及服務業兩個行業的招聘意欲最高，就業展望指數分別為24%及23%，金融、保險及房地產業招聘意欲是近6年最積極。調查共訪問662名僱主。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。