香港財經

人力資源機構Manpower Group公布第二季就業展望調查，有21%受訪僱主預算未來3個月增加人手，另有5%表示會縮減人手，但其餘大部分人未有計劃在來季調整員工數目。

下季淨就業展望維持審慎而積極，招聘意欲與上季相若，增聘員工意欲的淨就業展望指數來季維持審慎的16%，與第一季相若，按年上升兩個百分點。

受訪的6個行業中，金融、保險及房地產業，以及服務業兩個行業的招聘意欲最高，就業展望指數分別為24%及23%，金融、保險及房地產業招聘意欲是近6年最積極。調查共訪問662名僱主。