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今日 12:58 香港財經

施羅德推環球收息債券基金

施羅德宣布，在港推出一隻環球收息債券基金，擬每月定期派年利率4.5%的股息。

該基金旨在透過投資環球投資級別債券、高收益債券、已發展市場和新興市場的主權債券及市政債券，以及資產抵押證券，以獲得穩定及具吸引力的回報。

施羅德香港區行政總裁兼亞太區機構業務主管杜偉麒(Chris Durack)表示，在利率仍然低企，以及市場波動或會更頻繁與劇烈的環境下，透過投資環球信貸市場的各個類別，相信能夠建構一個擁有較為均衡風險水平，而同時能提供較高收益的投資組合。

 

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