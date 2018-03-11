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今日 11:34 香港財經 時事脈搏

邱騰華:空郵中心營運力將提升4倍

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商務及經濟發展局局長邱騰華出席電台節目時表示，受惠於網購發展迅速，全球郵遞需求日增，香港空郵服務必須更新，空郵中心將提升4至5倍營運力。當局亦會研究減少貨物報關稅，以提高物流量。

另外，邱騰華指出，很多時貿易戰是難以避免，可能涉及地緣政治等因素。若最終爆發貿易戰，視乎雙方角力的情況，亦要視乎世界貿易組織(WTO)能否發揮作用。

他又說，美國早前宣布向進口鋼材鋁材徵收關稅，香港無能力抗衡，只能據理力爭，包括向美方交涉，以及聯同其他國家向世貿反映問題等。

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