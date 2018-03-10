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今日 11:54 香港財經 時事脈搏

馬時亨:港鐵會根據機制檢視票價

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港鐵(00066)主席馬時亨表示，今年下半年港鐵會繼續推出最少半年的每程九七折車費優惠。

對於港鐵根據可加可減機制，有機會在今年6月加價3%，被問到加幅會否抵銷港鐵提供的優惠，馬時亨強調，要待相關數據出爐，港鐵會根據機制檢視票價。

他又認為，政府計劃推出的免入息公共交通津貼計劃，已經令市民的交通費負擔減少。

馬時亨指出，港鐵正如火如荼與政府商討高鐵香港段的營運協議，目前進展良好，有信心如果立法會通過「一地兩檢」草案，港鐵與政府可以在今年9月底前簽訂協議。

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