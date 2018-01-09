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今日 15:23 港股直擊 香港財經

京信通信與中東Ooredoo簽基站天線協議

京信通信(02342)公布，獲中東電訊營運商Ooredoo Group列為基站天線首選供應商，雙方簽訂為期5年的集團層面全球框架協議，並即時生效。

京信通信指，將為Ooredoo提供大組量基站天線及相關配套產品，如跳線、合路器、耦合器和分工器等，服務涵蓋多達十個區域市場。

該公司又指，未來5年內，這些設備將有助提升及擴大Ooredoo的宏網絡能力，為終端用戶、企業和政府機構提供2G、3G、4G和5G連接。

該公司預期，上述多年期協議，將為京信通信帶來6000萬美元的潛在營業收入。

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