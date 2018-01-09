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國務院推出港粵澳大灣區發展戰略，大灣區各城市都積極研究發展、擴建優質生活圈，其中醫療範疇成為其中一個重點發展方向。

廣東省衞生和計劃生育委員會、香港特別行政區政府食物及衞生局、澳門特別行政區政府衞生局在惠州舉行首屆「粵港澳大灣區衞生與健康區域合作大會」，目的為促進大灣區城市聯手合作應對健康挑戰。

大會特別委任一批粵港澳人士擔任「專家顧問」，為大灣區醫療發展出謀劃策。香港方面就有9名人士獲委專家，包括梁錦松、高永文、梁卓偉、胡定旭、梁智仁、藍輝耀、勞力行、劉澤星、黃金月。

前財政司司長、現任南豐集團董事長及行政總裁梁錦松，近年牽頭創辦新風天域集團，早就看好大灣區前景，身體力行積極在大灣區投資醫療，旗下新風醫療去年已到惠州投資開設一間醫院級標準診所，為惠州市民及當地工作的香港及外國人提供醫療服務。

梁錦松特別針對問題，向內地提出兩個建議給廣東省當局參考，其一是設「國際醫療試驗區」。他指出，粵港兩地現時要進行醫療融合，仍有不少技術問題及困難。其中一個問題是，即使將香港先進的醫生、醫療經驗引入大灣區，但香港醫生慣用的處方藥物，都是外國藥廠的藥，這些藥不是內地醫療人員慣用的藥。結果有些在內地工作的外籍或港澳人士，尤其是外國人，一遇疾病，因需要處方慣用的外來藥，最終都要長途跋涉回港、回國看醫生開藥。

在國際醫療試驗區，除可以讓香港甚至國際醫生註冊，亦要同時容許這些國外及國內的藥物，在試驗區內讓執業醫生可以處方使用。

另一建議是「河套生物科技特區」，梁錦松稱，香港現有兩間頂尖的大學醫學院、四間國際排名高的大學在醫療、生物科技科研等方面都有傑出研究成果，有好的科研人才。結合香港的科研技術、人才及內地龐大市場空間，可以在河套地區設定一、二線，在一二線區域內，醫生、科研人員都可以不用「過關」，以方便兩地科研機構及人員，在河套生物科技特區設立科研分支機構，進行科研工作，藥物、器材、甚至臨床試驗用的動物都可以在免卻繁複過關手續下，方便流通。