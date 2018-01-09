港股直擊 香港財經 即巿股評

今早港股升破31000點高位，渣打香港財富管理投資策略部主管梁振輝認為，港股雖然去年已升35%，但估值仍算便宜、企業盈利亦有支持，今年未必會升得如去年多，亦有H股全流通、A股入摩等因素均利好港股，但宜留意通脹會否失衡、美國加息快過預期等風險，影響升市能否持續到年尾。

他又指，從2018年首兩星期所見，當炒板塊較多元化，亦有實質行業訊息、業務等基本因素支持，不止是炒概念，市況較去年健康。有指「全民皆股」往往是大跌市徵兆，梁振輝認為散戶參與度仍不如2007、2015年般廣泛，不太擔心。

該行看好亞股，尤其中國、南韓市場，板塊方面則籲看好科技股和受惠加息周期的金融股。

然而，該行認為A股受內地經濟增長放緩、早前入市的「國家隊」退場等隱憂困擾，雖然仍維持A股正面看法，但較理想的中國投資應選取H股，事關今年有H股全流通、恒生H股指數重整等因素帶動，預期今年H股指數或跑贏恒指。

投資策略部副董事林嘉文認為，聯儲局緩慢加息有利新興市場債券需求，而美國10年期國債債息料徘徊2.5%，今年以新興市場美元政府債、亞洲美元企業債較理想，兩者在美國加息環境下債息回報仍不俗。

外滙方面，渣打香港財富管理投資顧問部董事趙海珠表示，美元繼去年走弱，又因環球央行加息收水，美國即使加息，息差優勢不明顯，加上稅改、聯儲局換班等仍有不明朗因素，料今年美元仍然溫和偏軟。相對之下，人民幣走勢今年料繼續有上升空間，該行估計每美元兌在岸、離岸人幣到今年底預期到約6.45元水平。