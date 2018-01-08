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璋利國際(01693)截止9月底止，全年純利5480萬元(馬幣‧下同)，按年減少12.9%。行政總裁鄭國利表示，主要是受到上市開支1570萬元所影響，若撇除相關因素，純利按年升5.5%至7080萬元。

即使公司期內受上市開支影響純利，但仍首次派發末期息每股1.5港仙，涉約2700萬港元，派息比率約26%。

鄭國利指，公司計及派息及上市開支後，仍有足夠現金流，加上客戶回款穩健，以及建成的大學開始有每月貢獻，因此選擇回饋股東，未來公司會平衡現金流及項目投放資金的情況下進行派息。