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TCL多媒體(01070)公布，去年第四季LCD電視機銷量按年增長30.5%至711.66萬台，其中智能電視機及4K電視機銷售量，按年分別增長57.6%至489.23萬台及64.9%至206.98萬台。

集團去年全年累計LCD電視機銷售量，按年增長16.4%至2323.11萬台，全年銷售實現5年來最強勁增長，並超額完成2200萬台的全年銷售目標。其中，智能電視機及4K電視機銷售量分別為1509.41萬台及580.5萬台，按年增長分別為42.5%及45.9%。