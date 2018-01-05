香港財經

中原集團主席施永青表示，受美國加息及稅改等因素影響，預期今年樓價升幅或較去年小，全年或升8至10%。

施永青出席電台節目後稱，美國加息及減稅或令資金回流，但目前美元滙價轉弱，根據以往經驗，市場會因為擔心購買力減弱而轉到資產市場，令本港股市及樓市轉強，因此預料今年股市、樓市及商品市場都會上升。不過，由於樓市升勢已經持續多年，而股市去年才起步，相信今年股市升幅可能會比樓市高。

談及本港樓市，施永青表示，現時樓市情況並不健康，但預料樓價不會立即下跌，應該要一段時間才有變化。他解釋道，雖然近期拆息上升令供樓負擔增加，但現時按揭審批要經壓力測試，即使美國今年加息3次合共0.75厘，亦未足以扭轉樓市升勢。

對於樓市辣招，施永青指出，在供應未增加前放寬辣招，只會令樓價繼續上升，因此政府現時無條件放寬辣招，但相信當局已正考慮放寬的可行性。他建議，政府在放寬辣招前，一定要推出政策保障市民有其他途徑買樓，毋須受到私人市場價格上升的影響。他補充道，首置上車盤初期單位太少，綠置居計劃亦都不公平及無迫切性，政府要推出措施，協助無資格申請公屋，而要在私人市場捱貴租的首置人士上車。

對於長和系主席李嘉誠昨日稱細單位日後或會供應過剩，施永青回應指，由於公屋供應不足，二手市場因為辣招而癱瘓，才會有納米樓出現。他相信，納米樓短期仍有一定需求，但長遠而言不贊成市民購買納米樓，因為倘若政府政策改變，推出政策照顧市民，加上二手市場回復活躍，納米樓或被取代。

施永青又建議，政府在批地條款中限制要有一半新落成單位必須售予首次置業人士，並放寬地積比率，解決土地供應不足問題。