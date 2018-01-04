香港財經

長和系主席李嘉誠在集團周年晚宴前回應記者提問稱，預期今年香港經濟有好有壞，而本港亦會跟隨美國加息，認為加一、兩次唔出奇，兩、三次也不意外。

本港樓市方面，李嘉誠重申，自住的話，能夠負擔得起則無問題，但若「炒樓」就不好。他認為，樓價升是供求問題，目前仍有很多人因自住需求而打算置業，「個個話貴都繼續買，爸爸、或者阿爺會睇住個孫，買樓畀佢哋。」另外，納米樓關乎市場供求，相信遲些供應增加，細單位會減少，重申現時樓市依然穩定，直言需求仍然好大。對於未來樓市會否再升，他亦不敢講。

就集團的工商物業，李嘉誠透露，現時「起緊酒店同商場，長期有收租入息，今年嘅固定收入會『record high』」。

對於長和目前與阿里的合作，李嘉誠表示，合作規模不會太大。對比特幣(Bitcoin)他則持保守態度，但無正面回應有否投資，只表示「我就保守啲喇，絕對有風險。」

個人方面，再被問到何時退休，他未有回應今年是否退休，重申「到時一定一定宣布嘅，我乜野都唔敢講，我現在身體冇咩問題」。他重申，退休後會留任集團高級顧問，全力搞李嘉誠基金會的工作，而基金會由他出任主席。倘有日基金會「交棒」給兩子，長子李澤鉅跟隨其工作33年，「做爸爸永遠不會給予兒子滿分，但李澤鉅冇100分都有90幾分。」假若未來連基金會也要退出，也會交由李澤鉅做基金會主席，二子李澤楷則做副主席。

被問到對行政長官林鄭月娥有何評價時，李嘉誠稱「幾好，搵一個特首要個個人滿意都幾難」。對於「一地兩檢」，他笑言「個個香港人都講，少我一個唔少，我唔想比晒意見」。

對於有報道指他持有多地護照，李嘉誠重申未有申請移民，表示「去旅行拎邊個方便啲，睇邊個(護照)方便就需要嗰啲......我冇移民，從來冇做過」。