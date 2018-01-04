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今日 16:35 香港財經

滙豐施穎茵:港資金充裕無逼切加息壓力

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滙豐銀行香港區行政總裁施穎茵表示，現時本港銀行體系結餘仍然充裕，未有壓力要跟隨美國加息，但隨着美國繼續加息，香港最終亦會跟隨，而香港具體加息時間仍受很多因素影響，例如加息步伐、美國稅改的影響，故現時預測香港何時加息是言之過早。

她續指，加息會令銀行資金及營運成本上升，亦會影響企業營運成本，但香港銀行有健全監察及批核機制，相信銀行貸款質素可維持健康。

近期本港1個月拆息回落至約1厘水平，施穎茵稱，拆息於年底由於年結等市場活動抽升，至年初回落是過往多年都見到的現象。

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