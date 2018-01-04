香港財經

駿隆集團常務董事陳銳隆認為，今年股市投資環境仍然樂觀，料今年整體強積金平均回報會有5%的升幅，儘管不及去年逾19%的回報高。

另外，隨着強積金資產持續增加，陳銳隆相信強積金基金收費仍有下調空間，及預設投資策略(DIS)的低收費效應逐步浮現，估計反映強積金收費的基金開支比率會由去年的1.56%，今年或會跌至1.5%至1.53%，明年或會低於1.5%。

他預料，港股、亞洲及歐美股市仍會上升，恒生指數或會升至3.2萬至3.5萬點，惟市場整體升幅將不及去年；債券價格將受美聯儲持續加息影響，投資者可按本身風險承受能力，適量增加股票比例，改善回報，但要留意市場期間或會有波動。

計劃成員應否獲利回吐止賺，他認為，要視個人情況決定，若接近退休，可止購轉移至平穩基金，或分段止賺。

強積金收費方面，駿隆集團行政總裁蕭美鳳補充，去年基金開支比率僅微跌0.01個百分點，至1.56%，主要是DIS的低收費效應未開始反映，而且佔整體強積金資產25%的頭10大資產值基金的平均基金開支比率平均仍高達1.86%。

但她預期，隨着強積金資產持續增加，估計現時已升至逾8000億元，政府亦希望收費向下，去年亦有部分強積金基金減價，加上部分計劃成員或轉移至DIS等因素，今年基金開支比率或降至介乎1.5%至1.53%。

截至去年12月29日，駿隆強積金綜合指數219點，累積升幅達19.09%，按419萬登記成員(包括無供款者)數目計，人均賬面賺30068元。

去年強積金回報主要由股票所帶動，因此非所有成員錄得可觀進賬。以去年全年人均累積權益15.43萬元計，投資於高風險股票基金的成員回報可達5.31萬元，較只投資於低風基金的成員僅得2808元，回報差額可達逾5萬元。若以表現最佳的港股基金回報，與低風險的強積金保守基金回報相比，回報差距更高達6.25萬元。