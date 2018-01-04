香港財經

港交所(00388)行政總裁李小加接受內地《上海證券報》專訪時表示，在滬深港通、「債券通」的基礎上，作為中遠期規劃，「新股通」、「一級市場通」都可能逐步探討擺上供投資者選擇的「貨架」。

李小加表示，內地與香港市場已經實現了二級市場通，但二級市場這個「貨架」上面的東西還不夠多，以後會慢慢多起來。

他表示，未來雙方在監管規則、文化、理念和法制上肯定會有更多合作，兩地市場監管愈走愈近，肯定是大趨勢。但是在這個過程中要永遠跟隨互聯互通的精髓，即以最小的制度成本來彌補兩地的市場差異，以本土市場規則為主，以主場原則進行合作，以相互對等的形式進行，跨境監管將會愈做愈好。

另外，李小加將新近推出的香港市場上市規則改革，定義為與推出H股上市機制等量齊觀的重大變革，稱：「以前我們更多關注傳統經濟上市資源，現在則是向新經濟打開了大門。」他判斷，從文化的接近性和公司的需求來看，內地的新經濟公司將是香港上市制度改革後在港上市的主力軍。

報道指，在李小加看來，香港的幸運來自於祖國的強大。當前中國已經成為世界第二大經濟體，必須與世界有更加充分的互聯互通，又必須有序開放、實現獨特的風險管理需求。他認為，無論是「一帶一路」建設，還是「粵港澳大灣區」建設，只要與時俱進，找準定位，香港便能在國家發展大局中繼續扮演重要角色。他談到，「粵港澳大灣區」未來可能成為一個世界級的金融中心、創新中心和經濟體。大灣區所帶來的發展活力和機會，無論是對內地還是對港澳，都意味着不可估量的巨大發展前景。