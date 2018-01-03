香港財經

香港品質保證局今日推出「綠色金融認證計劃」，為綠色金融發行者提供第三方認證服務。

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，歡迎香港品質保證局推出「綠色金融認證計劃」。香港重視推動綠色金融的發展，以支持可持續發展和應對氣候變化。

劉怡翔續稱，香港品質保證局制定這個認證計劃時，參考多個國際及國家的綠色金融標準，並提供兩種認證，即綠色金融發行前認證及發行後認證。

他指出，政府會繼續支持有關計劃，以及鼓勵本地、內地和海外企業，利用計劃和香港的資本市場為綠色項目進行融資。