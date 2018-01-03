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今日 15:51 香港財經 港股直擊

摩根資產:金融及科技板塊續有增長空間

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摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，對2018年港股前景樂觀，相信企業盈利繼續有增長空間，包括金融及科技板塊，因金融板塊受惠全球經濟改善，而科技股公司亦開拓新業務以支持盈利前景。

但他指，與去年港股大漲小回的走勢比較，由於恒指已累積一定升幅，估值不算太平，各國央行亦推動貨幣政策正常化，所以估計今年港股波動性亦會回復正常化。

許長泰又指，儘管美國處於加息周期，但估計美元今年趨向貶值，人民幣對美元滙價料有輕微升值或維持穩定，北水南調規模未必如過去數年般大。

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