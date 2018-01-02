港股直擊 香港財經

正在招股的駿溢環球金融(08350)2017年上半年的收益為1360.8萬元，較2016年同期跌47%。

集團財務總監兼公司秘書羅偉恆解釋，去年上半年的期貨投資氣氛低迷，影響收益表現，但收益在去年7月至10月已錄得反彈，每月平均收入約340萬元，較去年上半年每月平均約230萬元有所回升。

另外，集團執行董事兼行政總裁潘國華表示，集資所得將用於加強集團在中國的發展，例如集團計劃在前海設立辦事處以拓展業務。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。