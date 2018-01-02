香港財經

美國萬通亞洲首席市務總監蕭莉玲指出，近年年金市場增長快速，2012至2016年市場的年金計劃涉及金額增長約100%。

期內，該公司的年金計劃涉及金額增長更高逾170%，尤以20至29歲的年青客戶群增幅尤為顯著，有關客戶層現時佔該公司整體客戶38%，其平均每月保費增長更達94%，反映更多年輕人藉此建立儲蓄習慣，及了解到複式效應的好處。

另外，美國運通亞洲常務董事兼總裁鄭慶藩表示，為配合業務發展，該公司將繼續增聘人手，冀今年保險代理淨增長有10%以上，目前該公司保險代理人數約3000人。