訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:05 香港財經

美國萬通年金計劃過去5年增長達1.7倍

放大圖片

美國萬通亞洲首席市務總監蕭莉玲指出，近年年金市場增長快速，2012至2016年市場的年金計劃涉及金額增長約100%。

期內，該公司的年金計劃涉及金額增長更高逾170%，尤以20至29歲的年青客戶群增幅尤為顯著，有關客戶層現時佔該公司整體客戶38%，其平均每月保費增長更達94%，反映更多年輕人藉此建立儲蓄習慣，及了解到複式效應的好處。

另外，美國運通亞洲常務董事兼總裁鄭慶藩表示，為配合業務發展，該公司將繼續增聘人手，冀今年保險代理淨增長有10%以上，目前該公司保險代理人數約3000人。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。