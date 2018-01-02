香港財經

中央證券登記董事總經理鍾絳虹預計，今年本港新股市場表現將較去年好。

鍾絳虹出席電台節目後表示，近年本港新股市場表現較冷淡，可能因為部分新股股價大幅波動，但隨着資金追捧新經濟股份，去年下半年市場轉勢。

鍾絳虹預計，今年上半年將有一些大型國企分拆，下半年就有新經濟行業公司籌備在港上市，預計下半年新股市場較上半年熾熱。但她表示，現時港股位處高位，加上早前部分新股有泡沫的情況，一旦市場轉勢，可能影響新股市場表現。目前仍難言今年新股集資額能否重奪全球首位。

對於港交所(00388)計劃引入「同股不同權」企業來港上市，鍾絳虹相信，將對市場有正面刺激作用，認為如果有大型優質投資者投資明星新股，例如追捧科網股，散戶或會跟風，形成雪球效應，帶動市場氣氛改善。她強調，股份估值及成交量，才是吸引企業來港上市的因素。

鍾絳虹透露，據了解，已經有一、兩間實行「同股不同權」的新經濟企業，考慮來港上市，但本港投資者較為現實，及傾向跟隨資金流，估計首兩間「同股不同權」企業，將會有指標作用，供投資者參考。若果屬大型及優質企業，相信可增加投資者信心，以及帶動市場氣氛。她又指，新經濟企業十分難界定，估計最終仍視乎企業市值規模而定。

鍾絳虹認為，港股與紐約交易所等市場比較，交投量等方面仍然較弱，但由於不少新經濟企業都位於中國，香港有近水樓台的優勢。

對於中證監表示，將開展H股全流通試點，但試點企業不超過3間，鍾絳虹認為，政策有助H股資金流。