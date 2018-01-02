訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:33 香港財經

鍾絳虹料今年新股市場表現較去年好

放大圖片

中央證券登記董事總經理鍾絳虹預計，今年本港新股市場表現將較去年好。

鍾絳虹出席電台節目後表示，近年本港新股市場表現較冷淡，可能因為部分新股股價大幅波動，但隨着資金追捧新經濟股份，去年下半年市場轉勢。

鍾絳虹預計，今年上半年將有一些大型國企分拆，下半年就有新經濟行業公司籌備在港上市，預計下半年新股市場較上半年熾熱。但她表示，現時港股位處高位，加上早前部分新股有泡沫的情況，一旦市場轉勢，可能影響新股市場表現。目前仍難言今年新股集資額能否重奪全球首位。

對於港交所(00388)計劃引入「同股不同權」企業來港上市，鍾絳虹相信，將對市場有正面刺激作用，認為如果有大型優質投資者投資明星新股，例如追捧科網股，散戶或會跟風，形成雪球效應，帶動市場氣氛改善。她強調，股份估值及成交量，才是吸引企業來港上市的因素。

鍾絳虹透露，據了解，已經有一、兩間實行「同股不同權」的新經濟企業，考慮來港上市，但本港投資者較為現實，及傾向跟隨資金流，估計首兩間「同股不同權」企業，將會有指標作用，供投資者參考。若果屬大型及優質企業，相信可增加投資者信心，以及帶動市場氣氛。她又指，新經濟企業十分難界定，估計最終仍視乎企業市值規模而定。

鍾絳虹認為，港股與紐約交易所等市場比較，交投量等方面仍然較弱，但由於不少新經濟企業都位於中國，香港有近水樓台的優勢。

對於中證監表示，將開展H股全流通試點，但試點企業不超過3間，鍾絳虹認為，政策有助H股資金流。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。