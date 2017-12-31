香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波發表網誌表示，本港整體經濟環境改善，推動首三季經濟增長3.9%，第四季亦大致相同，相信全年可達政府預測3.7%的增長，為六年來最快增速，並高於之前10年每年2.9%的平均增長率。

他續指，本港今年首10個月出口貨量增長6.5%，增幅創2010年以來高位，服務輸出亦持續改善。同時通脹壓力溫和，並且將會是連續第6年回落，今年的基本通脹率料為1.7%，低於去年的2.3%。

內部經濟方面，今年首11個月訪港旅客人次有逾5200萬，按年升3.1%，過夜旅客人次增幅達到5%；最新失業率處於3%的近20年低位，總就業人數增長逐步提速；收入方面，今年8至10月份，住戶收入中位數按年上升5.3%，扣除通脹後實質上升3.6%；今年首三季私人消費開支增加5.3%，期內整體投資開支上升3.7%；10月份零售銷售貨量升幅3.6%，連升6個月，總計今年首10個月升1.1%。

對於2018年，陳茂波認為美國息率趨升、聯儲局繼續縮減資產負債表、及美國減稅措施等的疊加效應，將會影響到資金成本及企業營運，持續多年的低通脹環境亦可能出現變化。如何在資金流向、利率上升以及科技變革等大趨勢中，讓香港的經濟更好發展，同時又管理好風險，將是未來一年特區政府工作的其中一個重點。