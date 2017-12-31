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政務司司長張建宗在網誌表示，立法會修訂《議事規則》的課題告一段落，政府會爭分奪秒，提交積壓下來的條例草案及事項，當中包括將於明年1月10日提交立法會的《2017年印花稅(修訂)條例草案》及《2017年稅務(修訂)(第7號)條例草案》。

他指出，在利得稅兩級制方面，草案已於上周五(29日)刊憲，政府及工商界都希望盡快落實利得稅兩級制建議，減輕企業，尤其是中小型企業、初創公司及社會企業的稅務負擔。

展望2018年，政府的目標是盡快落實行政長官首份《施政報告》內251項大大小小的利民惠民新措施，包括「在職家庭津貼」、「免入息審查的公共交通費用補貼計劃」，以及增加侍產假日數，取消強制性公積金的「對沖」安排等一系列重要民生項目。

他相信，只要行政與立法貫徹以民為本的理念，相互配合、互諒互讓，求同存異，定能惠及社會各階層。而致力促進行政立法關係，加強溝通及良性互動是政府的重點工作。

張建宗續指，在基礎設施硬件方面，今年是香港三大跨境基建項目陸續落成的豐收年，包括港珠澳大橋、廣深港高速鐵路(香港段)及蓮塘香園圍口岸。這三個重要的里程碑將於明年相繼開通，並會全面加強香港與內地的互聯互通。

他重申，國家發展步伐快速，香港要抓緊「一帶一路」和粵港澳大灣區建設的龐大機遇，充分發揮香港一國之利、兩制之便的雙重優勢，「國家所需，香港所長」的策略方向，為香港和國家的長遠發展積極作出貢獻。