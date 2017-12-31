經歷2017年大牛市，港股總市值水漲船高，升至34萬億元歷年新高。資料顯示，港股市場今年共有4隻股份市值逾萬億元，當中五大市值股份與2016年一樣，但排名略執位。最大市值首二位繼續由中資股包辦，騰訊(00700)市值隨股價大幅攀升，以3.86萬億元市值冠港股。
2016年五大市值股份合計6.71萬億元，2017年五大市值股份合計已達8.83萬億元，較去年同期增加31.59%。
股王騰訊(00700)今年股價倍翻，市值由2016年底1.8萬億元升至3.86萬億元，蟬聯最大市值股份的同時，較第二位的建行(00939)的1.73萬億元市值，足拋離逾倍。
建行股價今年累升20.6%，滙控(00005)升幅更達28.43%，但中移動(00941)則逆市跌3.59%，市值降至1.62萬億元，此消彼長下，中移動市值排名由2016年的第二位連跌兩級，跌至第四位。滙控市值較中移動以略高19億元之微排第三，市值由去年的1.26萬元增至1.62萬億元。
友邦(01299)與2016年一樣，排市值榜第五位。但市值同樣隨股價水漲船高，由去年同期5274.69億元升至8047.68億元。
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