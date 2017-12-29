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金泰豐國際(08479)今日起招股，發行1.05億股，其中50%為公開發售，招股價0.5元，集資5250萬元。每手4000股，入場費2020.15元。

集團預期集資所得款項淨額約2880萬元，當中約53.1%將用作提升增城油庫的碼頭停泊量，而約46.9%將用作翻新增城油庫的油罐、管道及其他油庫設施。

股份今日起招股，1月4日截止認購；預計1月17日創業板掛牌。

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