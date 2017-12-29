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今日 10:52 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】威揚酒業今招股 入場費3030元

威揚酒業控股(08509)今日起招股，發行1.2億股，當中一成公開發售，招股價0.55元至0.75元，集資最多9000萬元。一手股4000股，入場費3030.23元。

以中間價0.65元計算，集資所得款項淨額約5210萬元，當中約60.6%將用於加強倉儲量；約36.3%將用於擴展零售網路，其餘約3.1%則用於集團一般營運資金。

創陞融資為獨家保薦人。

股份截止認購日期2018年1月4日；預期1月12日創業板掛牌。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

下載港交所通告原文

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