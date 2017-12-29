香港財經 時事脈搏

2017年樓市的破紀錄成交集中在第四季，自10月11日《施政報告》公布後，便一宗接一宗出現，賣地表住宅地王則由長沙灣興華街西對出臨海地皮以172.88億元創出。

山頂聶歌信山道8號MOUNT NICHOLSON造出呎價13.2萬元的亞洲一手分層住宅呎價新高。二手住宅樓價指數CCL亦不停破頂，報165.3。而長實（01113）以天價402億元售出中區中環中心75%業權及領展房產基金（00823）以230億元沽17個商場則最哄動。

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