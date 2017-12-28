今日 01:15
港股直擊
香港財經
夜市期指收報29898點，跌42點，較今日恒指收市29863點，高水34點，成交10450張。
夜市國指期貨收報11692點，較今日國指收市高水8點，成交4174張。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
全票通過一地兩檢 李飛：人大一言九鼎
今日信報
香港電訊減牌費覆核終極勝訴
加利奧文巔峰作 「神還原」邱吉爾
潘天惠
｜
今日信報
年結前買賣兩閒 持盈保泰為上
恒昇
｜
今日信報
假日情懷未散 港美股市續穩
陸文
｜
今日信報
科技人才吃香
StartupBeat
US security strategy: Getting tougher on China
Frank Ching｜ EJ Insight
美元還會再跌嗎？
梁振輝
｜
財富管理
顧問報告倡馬料水填海60公頃建屋
時事脈搏 ｜ 昨日 15:04
國防部:台灣哪來什麼國防報告書
時事脈搏 ｜ 昨日 16:21
石永泰批人大說了就有效 憂港變一國一制
時事脈搏 ｜ 昨日 15:26
雲海下周開價 首批料逾70伙
地產新聞 ｜ 昨日 17:21
駿隆:今年強積金回報18.2% 每人賺2.81萬
香港財經 ｜ 昨日 15:29
上水蚊型住宅地1.31億批出 高上限四成
地產新聞 ｜ 昨日 18:08
港股四日累升629點 科技股回暖
港股直擊 ｜ 昨日 17:17
再有政府出招監管 比特幣失守14000美元
國際財經 ｜ 昨日 14:38
歐股中段個別走 關注明年市況
國際財經 ｜ 昨日 18:26
馬料水填海計劃 黃遠輝:發展快適合住宅用途
時事脈搏 ｜ 昨日 17:03
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞