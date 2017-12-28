香港財經

政府統計處公布，11月本港整體出口按年升7.8%，優於市場預期升6%；進口增8.6%，勝市場預期增8.2%。

11月轉口與港產品出口合計的商品整體出口貨值3674億元，按年上升7.8%。其中11月份轉口貨值3636億元，上升7.8%，而港產品出口貨值則上升至39億元，升1.2%。11月商品進口貨值4071億元，按年升8.6%。有形貿易逆差397億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

期內，輸往亞洲的整體出口貨值上升8.9%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度升17%、日本升14.6%、菲律賓升12.3%、越南升11.6%、中國升10.1%、馬來西亞升8.2%和南韓升6.1%。另一方面，輸往新加坡的整體出口貨值則下跌15.5%。

今年首11個月，商品整體出口貨值按年上升8.2%。其中轉口貨值上升8.3%，而港產品出口貨值則上升1.5%。同時，商品進口貨值上升8.7%。首11個月錄得有形貿易逆差4212億元，相等於商品進口貨值的10.7%。

政府發言人表示，環球經濟環境良好，11月商品出口保持快速的增長，輸往內地及多個其他新興亞洲經濟體的出口維持強勁，而輸往主要先進經濟體的出口亦普遍錄得按年升幅。

展望未來，環球經濟向好會繼續為香港短期內的出口帶來支持。然而，外圍環境仍然存在不明朗因素，包括美國貨幣政策正常化的步伐、保護主義情緒可能升溫，以及不同地區的地緣政治局勢緊張等。