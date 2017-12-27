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霸王集團創辦人萬玉華入稟高等法院，申請把霸王國際(01338)的控股公司Fortune Station Limited清盤，將控股公司資產變賣，分發予股東。霸王國際主席陳啟源晚上就事件發出聲明。

聲明中指出，陳啟源與萬玉華現正辦理離婚手續，有關的財產糾紛屬私人事宜，雙方正通過法律途徑處理。對於她突然提出要求清盤控股公司並召開發布會，陳啟源感到莫名其妙和極度遺憾。

萬玉華在今天發布會上的言論並無事實根據，有關的失實陳述對陳啟源和霸王集團的聲譽構成負面影響，他已交由律師跟進處理。

聲明中提到，自從萬玉華於2015年提出請辭後，已沒有在霸王集團擔任任何職務，目前霸王集團的運作一切如常。但萬玉華在辭任霸王職務後，利用霸王創辦人的身份，在中國經營私人業務，並因此涉及多宗金錢糾紛，其上海的夫婦二人共有物業更被廣州市白雲區人民法院宣布進行網絡公開拍賣。萬玉華的私人業務及其負債與霸王集團、陳啟源、Heroic Hour Limited及Fortune Station Limited一概無關。

另外，關於萬玉華於2015年辭任公司首席執行官兼執行董事，及至其後公司增發股份予Heroic Hour Limited，所有程序均合乎法律法規，其中並無任何欺詐及不法行為。對於她的失實指控，陳啟源保留法律追究權利，將在必要時維護自身合法權益。