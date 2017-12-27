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康宏環球(01019)再入稟高等法院，就涉嫌被假冒導致出現重大財務損失及損害，控告前行政總裁、隆成金融(01225)前主席麥光耀、康宏前主席王利民、康宏証劵投資公司(CIS)及鼎成證券，追究責任及追討損失。

入稟狀指，康宏証劵投資公司是由部分康宏董事私下成立，與公司名稱及業務有相近之處，康宏環球與其是完全獨立的公司，從無股權或隸屬關係。而首、次被告麥光耀與王利民，均曾參與CIS的運作。

入稟狀又指，在2010年或更早時間開始，CIS有系統地將公司的顧客及商機不當地轉移。在過程中，多名被告人涉及多項假冒公司營運的不當行為，包括促致公司的員工向顧客失實陳述CIS與公司有關連，令顧客與CIS達成合約關係，以及不當利用公司的顧客及員工資料，將公司的顧客及商機轉移至CIS等。

另外，4名被告人亦在2014至2015年公司的配售債券活動中，透過秘密協議，不當地將公司發予鼎成證劵超過4500萬元的配售費傳送給CIS。

康宏環球向4名被告人追討包括損害賠償、從中賺取的利潤等，並要求法庭禁止被告人繼續不當行為，包括以公司的商號、商標等假冒公司營運。

康宏表示將會繼續調查事件，其他監管及執法部門亦正進行調查，不排除在未來會加入其他被告人及申索。