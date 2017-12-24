香港財經

財經事務及庫務局局長劉怡翔在網誌表示，以人工智能、大數據、區塊鏈、3D列印等新興技術為代表的科技革命正席捲全球，可謂第四次工業革命。 當中金融科技顛覆性甚強，而且有去中介化的特徵，不少傳統的職位有被取替的危機。不能適應這些變化的從業者將會被淘汰。因此，他稱，要積極學習金融科技，探索機械人所不能取代的角色和機遇。

劉怡翔指，金融科技越趨成熟也意味新的工種出現，應該抓緊這些嶄新的機遇，應該積極學習、不斷增值、與時並進，務求先知先覺，走在瞬息萬變的科技革命的前端。

他鼓勵終身學習，並稱香港大學將於明年3月，開辦亞洲第一個以金融科技為主題的大規模開放在線課堂(MOOC)，讓學界和業界的講者透過6個星期的課程，免費向所有有興趣了解金融科技的人士，講解這方面的最新發展。

另外，他說，金管局與應科院也透過「金融科技人才培育計劃」為本科生和研究生提供超過100個實習機會。據了解，這計劃在未來會提供於深圳企業的實習機會，讓香港的學生可在暑假到騰訊(00700)、微眾銀行和平安科技等公司學習大數據和人工智能等方面的發展。同時，近日亦有業界機構將英美的金融科技考試制度引入亞洲地區，並以香港作為首個試點，接受持有學位人士、有工作經驗人士或於金融機構工作的科技從業員參加。