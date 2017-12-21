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今日 14:24 香港財經 時事脈搏

邱騰華料大型基建陸續落成助旅遊發展

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粵港澳大灣區的旅遊協會代表今日簽訂《粵港澳大灣區旅遊業界合作協議》。

商務及經濟發展局局長邱騰華在會上致詞時表示，大灣區是國家「十三五」規劃中提及的重點政策之一，而香港作為國際旅遊城市，通過區內「9+2」個城市合作，可以讓香港與區域建立更高、更強和互利的平台，明年結合港珠澳大橋通車，以及高鐵香港段開通，加上2020年三跑的落成，相信可進一步加強區內「一程多站」的旅遊產品。

他指出，自8月份在北京簽訂進一步深化內地與香港旅遊協議，會落實協議的安排，冀兩地可保持溝通和聯繫。

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