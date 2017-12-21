今日 12:36
香港財經
時事脈搏
樂視香港入稟高等法院申請清盤。
法庭文件顯示，樂視在香港註冊的樂視有限公司(LE Corporation Limited)，入稟申請以自行清盤形式申請清盤。
案件已排期在明年2月21日提訊。
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