香港財經

新鴻基地產(00016)中國執行董事馮秀炎預計，旗下本港商場聖誕假期內人流預計升幅有10至12%，生意額希望可上升一成，達到200億元，相信今年聖誕檔期市道是過去兩三年以來最旺。

馮秀炎出席電台節目後指出，聖誕臨近，不少同業提早推出產品及推廣，集團亦較以往提早10日進行宣傳，費用增加三成。

身兼商場管理學會會長的馮秀炎表示，本港零售市道自今年初開始逐步回暖，部分高端產品行業對前景感到樂觀。她解釋道，市場已消化內地旅客「一周一行」政策及社會負面因素，商戶調整價格，客戶組合亦更多元化同加強推廣，加上本港經濟勢頭良好，令零售業人流和生意額持續向上。

馮秀炎又指出，在地緣政治局勢不穩下，香港有其優勢，例如早前內地「限韓令」下，不少內地客轉往本港消費，令本港零售業受惠，尖沙咀旺區商場高端產品表現強勁。過去兩三年高端產品銷售跌幅較多，但目前金飾及珠寶行業對市場環境開始感到樂觀，運動產品及化妝品的消費類別亦有不錯表現。

對於內地早前調低消費品關稅，馮秀炎認為，商場業界須迅速適應內地多項政策，但認為本港零售業及商場營運商已調整貨品成本效益應對。她又指，內地網購盛行，本港商場營運商可更重視產品質量，以吸引內地客到商場購物。