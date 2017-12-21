港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美股偏軟，道指跌28點。港股昨日窄幅回吐後，今早反覆靠穩。

恒指今早低開24點，開市後曾跌88點，見29145點暫時低，其後回穩轉升，暫時最多升101點，見29335點。截至上午約11時03分，恒指報29333點，升99點或0.3%，大市成交額357.18億元。

國企指數報11580點，升74點或0.7%。

A股最新靠穩，滬指升0.01%；深成指升0.26%。中央經濟工作會議昨日結束，提出明年8項重點工作，包括深化供給側結構性改革，要推進中國製造向中國創造轉變。

藍籌股方面，滙控(00005)升0.6%；港交所(00388)升1.6%；友邦(01299)升0.8%；平保(02318)最新升1.5%，報81.45元為超過一周高。

騰訊(00700)升0.9%。

中經會提出，加快建立租購並舉的住房制度、發展長期租賃市場，又指須完善促進房地產市場平穩健康發展的長效機制。

多隻重磅內房昨日尾段急挫，今早回穩，融創(01918)升2.4%；中國恒大(03333)升0.4%；萬科(02202)升2%；華潤置地(01109)和中海外(00688)升約0.2%。

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