香港財經

立法會金融服務界議員張華峰在facebook帖文，要求港交所(00388)設有時間性的日落條款。

張華峰指出，爭議多時的「創新板」諮詢終於有了定案，一向被香港拒諸門外的「同股不同權」新經濟新股，未來終可名正言順地落戶主板。儘管「同股不同權」本質上難言公平，但這次證監會和港交所合力訂定的上市要求和監管措施，總算可釋除投資者部分疑慮，令「市場發展」和「有效監管」不再相互排斥，得以雙軌並行。

他表示，交予港交所的諮詢回應中，提出了多項重點保障投資者和防止監管套戥的措施，例如集中在主板處理「同股不同權」股份、設定「1股10票」的權重限制、公司始創人轉讓股份後即要撤銷「同股不同權」權益、禁止增發「特殊權益」股份、為「同股不同權」股份加註風險標示，以及容許已在英美上市的中國科技股在港第二上市等，冀能在不損投資者保障的前提下，抓緊新經濟浪潮和推動新股市場發展。

不過，對於港交所以擔心敵不過海外交易所競爭為由，拒絕引入「日落條款」，這點則有所保留。他又稱，建議「同股不同權」公司在上市一段時間後(例如10年)，須交由全體股東表決應否延續「同股不同權」制度。

另一個港交所沒有着墨，但其實需要說明和處理的問題，是恒指公司能否接納「同股不同權」股份加入恒生指數，當中會否涉及恒指公司修訂選股準則。假如恒指接受「同股不同權」股份為藍籌股，又會否影響基金追蹤恒指的意欲，這等問題港交所或需與恒指公司及基金業界多作溝通。