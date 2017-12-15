香港財經

港交所(00388)今日刊發《創業板諮詢總結》，決定落實《創業板諮詢文件》中的絕大部分建議，並將修訂《上市規則》，以反映創業板專為中小企而設的新定位。「Growth Enterprise Market」及「創業板」均統一改稱「GEM」，由創業板轉往主板上市的申請人必須委任保薦人，並須於遞交上市申請的最少兩個月前委任。

其他修訂包括將創業板上市申請人於上市時的預期最低市值由1億元增至1.5億元，並將創業板公司於上市時的最低公眾持股價值由3000萬元增至4500萬元；將主板上市申請人於上市時的預期最低市值由2億元增至5億元，並將主板公司於上市時的最低公眾持股價值由5000萬元增至1.25億元；將創業板上市申請人的現金流規定由最少2000萬元提高至最少3000萬元。

另外，規定所有創業板新股上市時，其公開發售部分不少於總發行量的10%；將創業板公司控股股東的上市後禁售期由一年延長至兩年，而主板公司的上市後禁售期規定則維持不變。

審批創業板上市申請的權力將由上市科轉交至上市委員會，修訂後的創業板及主板上市規則將於明年2月15日生效。

由於現時部分創業板上市公司選擇在創業板上市時，可能是視之作為轉往主板的「踏腳石」，為減低創業板改革對這些發行人的影響，創業板轉板申請人可於規則修訂生效日期起計3年的寬限期內，依循較創業板轉板規定寬鬆的過渡安排申請轉板。