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今日 19:21 香港財經 時事脈搏

測量師學會冀政府投放足夠資源建智慧城市

政府公布《香港智慧城巿藍圖》，香港測量師學會歡迎有關發展計劃，期望政府投放足夠資源，將香港構建成世界領先的智慧城市。

《藍圖》內提出在2020年完成部署5G流動網絡，利用新建燈柱在城市密集分布，提供多項通訊遙感及測量功能，加上空間數據與三維數碼地圖的傳播，學會認同此設施對發展智慧城市十分重要。

城市的智能化程度對其競爭力有重要影響，學會將繼續向相關政策局及部門就推行藍圖的發展計劃提供建議，將香港構建成為世界領先的智慧城市，利用創新及科技提升城巿管理成效，提高香港的競爭力及可持續發展。

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