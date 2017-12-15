香港財經 港股直擊

港交所(00388)發表諮詢總結，決定容許同股不同權公司在主板上市，行政總裁李小加發表題為「新經濟、新時代，香港歡迎您！」的網誌，指香港市場已就完善上市規則、擁抱新經濟達成了積極的共識，探明了市場改革的大方向。

李小加形容這不是一次容易的改革，作為香港市場近20多年來最重大的一次上市改革，它從一開始就面對前所未有的爭議，尤其是是否接納不同投票權架構、未盈利公司上市等議題，在全世界任何一個市場，都是不容易抉擇的監管選擇題。

他指出，在這四年中，新科技和新經濟已成為驅動世界經濟發展的新浪潮，它們在深刻改變人類，特別是中國人的生活。新經濟在推動社會進步的同時，也創造了激動人心的投資機會，獲得了全球投資者的擁抱與追逐。

他直言，在遵循程序公義、保護投資者利益的前提下，市場各方達成了共識，「做出了最適合香港、最有利於香港的決定，而不是最安全最容易的決定」。

對於投資者保護的問題，李小加強調在新的規則中，現有規則對投資者保護措施沒有因為引入「不同投票權」架構，而改變或者減少。上市規則中新增的章節，只是改變了以前只允許通過資本投入來獲取控股地位的規定，現在允許新經濟公司通過合同，即公司章程形式來獲取控股股東地位。

明年首季，港交所計劃推進上市規則的細則諮詢，歡迎大家發表意見。