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俊盟國際(08062)行政總裁勞俊傑表示，將以私人投資形式成立18 Financial，18 Financial將於未來積極參與虛擬銀行的諮詢工作，亦有意成為首批申請虛擬銀行牌照的企業，現時正與金管局密切溝通；而樂視前亞太區執行總裁、俊盟國際總裁莫翠天會出任18 Financial的行政總裁一職。

18 Financial將成為俊盟國際的戰略合作夥伴。莫翠天指，由於新業務未來需要一定投入，回報不穩定，甚至可能虧損，故以私人公司形式進行業務。

現時《銀行業條例》要求銀行(包括虛擬銀行)維持其股本(包括繳足款股本及股份溢價賬結餘)不低於3億元。被問到18 Financial現時的資本金為多少時，勞俊傑表示，不會申請成為全牌照銀行。這意味着18 Financial將往接受存款公司或有限制牌照銀行方向發展，而這兩者的股本要求分別為2500萬元及1億元。

勞俊傑續指，18 Financial主要針對互聯網族群提供金融服務產品，同時公司會為不同中小企提供互聯網金融服務及技術支援，協助商戶接受所有電子支付方式，希望未來三年服務可以覆蓋超過20萬商戶。公司亦會重點投入研發AI金融、大數據分析及SaaS雲端服務。