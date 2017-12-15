香港財經 港股直擊

港交所(00388)發表諮詢總結，決定容許同股不同權公司在主板上市，條件必須是新經濟行業、公司發展靠創辦人的創新、獨特性而發展(而非累積資本)。門檻方面，上市時市值最少達100億港元者，收入達10億港元即可。上市時市值達400億港元的公司，可豁免收入測試，意即不必有收入亦能上市。

已在外地上市的同股不同權公司，亦可以來港第二上市，條件亦必須是創新行業、市值最低100億港元。原本業務重心在大中華的內地公司，被禁止在港第二上市，現時亦獲放寬。

港式同股不同權，特權股份比例最多一股10票，日落條款並非以上市時間計算，而是若上市時持有特權股份的創辦人離任、逝世、或轉讓持股，該批特權股份即時變回一股一票，公司在上市後亦不可再發行新的特權股份。在這規定下，即持有特權股份的股東，最少持有9.1​%公司股票，就享有逾半公司投票權。​

現時已在外地上市的同股不同權公司，不少公司發行幾種股權架構(同時存在1股2票、1股5票之類)。為吸引這些公司回流香港，港交所給予今日已經上市的公司保留其原有股權架構，給予「祖父條款」，讓他們不必改變本身的股權架構以符合香港規定。但為了避免新公司趁此空檔，轉至外地先上市，再回來香港第二上市，從而規避香港規定，港交所要求，今日之後才在外地上市的公司不獲豁免，必須符合香港​1股最多10票規定。

​除此之外，港交所亦會設下其他反規避措施，避免舊經濟公司「渾水摸魚」，透過分拆公司上市，變身為以小控大的同股不同權公司。除一系列特別為同股不同權公司而設的限制外，其他所有主板一直存在的規定亦須遵守(如關連交易披露等)。

港交所行政總裁李小加接受查​​詢時補充，即使是已上市的同股不同權公司獲「祖父條款」優待，港交所亦有權要求對方在香港加開股東大會、修改公司章程令小股東更易循法律程序追討責任等，港交所亦絕不會接受部分「太離譜」的股權架構，例如今年初紐約上​​市的S​napchat，發行完全沒有投票權的股票，這屬於不能接受。但例如京東的1股20票，稍多於港交所規定，這種程度則可斟酌豁免。​

​此次是阿里巴巴2014年因為不同股權架構問題，而不能在港上市後，港交所終於成功在主板引入同股不同權公司。李小加形容是有上市規則以來最大改革，冀日後香港可成為新經濟公司落腳地，與紐約分庭抗禮。他樂見市場大部份意見支持在主板​《上市規則》另設章節容納同股不同權公司，做法較另設創新板理想，他又滿意是次結果，認為是平衡了投資者需要和保障。

2年前證監會曾堅決反對同股不同權，今日卻在政府​斡旋下成功破冰，李小加稱與證監會保持良好關係，不應將事件視為兩機構之間的爭鬥。即使是引入同股不同權後，證監會對新股的審批權力、監察市場的權力不變，又笑指成功解決同股不同權問題，歸功於政府領導能力，倘不能解決，則是港交所無能。

另外，​未有收入的生物科技、生命科學公司，亦可在主板上市，上市市值最少達15億港元，亦不能是極初期研發階段，主要希望協助公司籌集研發資金，但公司最高風險的階段應已過去。這類公司上市後，基礎投資者持股不會計算在公眾持股量，以鼓勵更多獨立股東參與公司。

港交所諮詢原本建議，為同股不同權公司、未有盈利的初創新經濟企業，另設創新板上市。現時做法改為，在主板《上市規則》中，另設專章(Chapter)，設下特別上市條件，情況類似礦務公司利用《上市規則》第18章上市。