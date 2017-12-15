香港財經

前財庫局局長陳家強於論壇時表示，FinTech應於傳統金融業內找空位去做，又認為金融科技在發達國家受到不同的監管及限制，未能完全取代傳統銀行的角色。

另外，他又指出區塊鏈有很大潛力，但現時未見取代傳統交易。不過卻大大減少傳統交易的功夫。

陳家強又指出，比特幣等虛擬貨幣亦難以取替傳統貨幣，但他認為，金融科技在內地可能有顛覆效果。內地的金融科技發展及支付系統亦由落後跳升至全球最尖端，他認為香港應捉緊鄰近內地的優勢，把握合作交流的機遇。同時，香港亦須增加於金融科技上人才的投資。