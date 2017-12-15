訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:59 香港財經

陳家強:FinTech未能完全取代傳統銀行

前財庫局局長陳家強於論壇時表示，FinTech應於傳統金融業內找空位去做，又認為金融科技在發達國家受到不同的監管及限制，未能完全取代傳統銀行的角色。

另外，他又指出區塊鏈有很大潛力，但現時未見取代傳統交易。不過卻大大減少傳統交易的功夫。

陳家強又指出，比特幣等虛擬貨幣亦難以取替傳統貨幣，但他認為，金融科技在內地可能有顛覆效果。內地的金融科技發展及支付系統亦由落後跳升至全球最尖端，他認為香港應捉緊鄰近內地的優勢，把握合作交流的機遇。同時，香港亦須增加於金融科技上人才的投資。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。