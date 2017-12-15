香港財經

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恒表示，預測明年香港GDP為3%，數字放緩但不代表情況轉壞。他又指出，明年聯儲局將加息2至3次，每次25點子。

他又認為，最優惠利率(P)的加息壓力不大，傳統上P及一個月拆息的差距要維持少於四百點子，才會令銀行考慮要加P。他又指，受到年結效應影響，近來一個月拆息上升較急，相信明年初拆息或會回落。

劉健恒認為，除非香港樓宇供應明顯增加，否則樓價的回落空間不大。他又認為樓價上升壓力仍存在，暫未能看到回落空間，而且二手市場的交投量偏低。