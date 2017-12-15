香港財經 國際財經 時事脈搏

香港海關助理關長譚溢強於昨、今日，出席比利時布魯塞爾舉行的世界海關組織第131屆議會會議，並在會議期間，分別與以色列和紐西蘭簽訂行動計劃，正式啟動香港與兩地海關就發展「認可經濟營運商」互認安排的商討進程。

在互認安排下，簽署雙方經濟體的「認可經濟營運商」均可享有由對方提供的通關便利。現時，香港海關已與8個經濟體包括內地、印度、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、日本及澳洲的海關當局簽訂互認安排。

以色列及紐西蘭是香港在「一帶一路」沿線中的重要貿易夥伴。互認安排將促進香港與兩地之間的經貿合作。