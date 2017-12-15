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政府公布香港智慧城巿藍圖，主要勾劃未來5年的發展計劃，將香港構建成為世界領先智慧城市，利用創新及科技提升城巿管理成效，改善巿民生活及增強香港的吸引力和可持續發展。

藍圖列舉六大範疇將推行各項政策和措施，包括智慧出行、智慧生活、智慧環境、智慧巿民、智慧政府和智慧經濟。

當中重點措施包括，於2018年推行創科優秀人才特快入境計劃；由2017/18至2019/20學年，為中小學課程領導提供科學、科技、工程及數學(STEM)教育進深培訓課程；通過推出博士專才庫和優化實習研究員計劃，鼓勵業界僱用STEM畢業生從事研發工作；吸引和挽留更多創科專業人才，特別在生物科技、數據科學、人工智能、機械人和網絡安全方面，香港已經為在2020年商業推展5G服務及應用準備就緒；促進引入虛擬銀行作為新服務模式。

此外，2018年將現有的交通資訊應用程式整合為一個綜合流動應用程式，方便市民規劃行程；在2019年就制訂在中環及其鄰近地區的電子道路收費先導計劃詳情及其推行策略諮詢公眾；明年開發「快速支付系統」，用戶可隨時隨地以電子方式支付；明年推出10億元的資助計劃，協助安老及康復服務單位試用及購置科技產品；醫管局於2019年設立大數據分析平台，以促進醫療相關研究，並於2020年或以前開始試行智慧醫院模式；逐步減少燃煤發電，以天然氣及非化石能源取代燃煤發電；由公營界別率先應用現時市場上已發展成熟的技術，更廣泛和具規模地使用可再生能源。

由行政長官親自主持的創新及科技督導委員會已展開工作，督導創科發展及智慧城市的項目。創新及科技局將設立智慧城市辦公室，協調各個智慧城市項目和監督項目的進度和成效。