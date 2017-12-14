港股直擊 香港財經

新股市場明日相當熱鬧，有5隻新股排隊上市；其中，以網絡遊戲發行商遊萊互動(02022)的表現較為理想。

將於明早掛牌的遊萊互動，於上市前夕，其暗盤價先跌後升。耀才證券新股交易中心資料顯示，遊萊互動暗盤價曾低見0.63元，與招股價相同，其後回升，高見0.7元，升0.07元或11.11%，收報0.65元，升0.02元或3.17%，按每手4000股計算，未計手續費，一手賺80元。輝立交易場資料顯示，遊萊互動暗盤亦曾跌3.17%，期後倒升11.11%，收報0.66元，升4.76%，一手賺120元。

縫紉線生產與銷售商申酉控股(08377)，耀才新股交易中心資料顯示，其暗盤價一度高見0.385元，較招股價0.375元，升2.67%，最終收報0.375元，無升跌。輝立交易場資料顯示，申酉暗盤收報0.38元，升0.005元或1.33%，按每手10000股計算，未計手續費，一手賺50元。

內地大型民辦高等教育集團中國教育集團控股(00839)暗盤價則先升後跌。耀才新股交易中心指出，中教暗盤價高見6.45元，與招股價相同，之後下跌，低見6.2元，跌3.88%，最終收報6.3元，跌0.15元或2.33%，按每手1000股，一手蝕150元。輝立交易場資料顯示，中教暗盤收報6.25元，跌3.1%，一手蝕200元。

另外，京津冀地區最大非國有建築承包公司河北建設(01727)暗盤價下跌。耀才新股交易中心稱，河北建設暗盤價，收報4.22元，較招股價4.46元，跌0.24元或5.38%，按每手500股，一手蝕120元。輝立交易場資料顯示，河北建設暗盤收報4.25元，跌4.71%，一手蝕105元。

澳門綜合建築承建商建鵬控股(01722)暗盤價同樣下跌。耀才新股交易中心指出，其暗盤價收報0.45元，跌6.25%，按每手10000股，一手蝕300元。輝立交易場資料顯示，建鵬暗盤收報0.45元，跌6.25%，一手蝕300元。