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有「股壇長毛」之稱David Webb形容，比特幣等虛擬貨幣是分散式的龐氏騙局，並無單一的經營者運作，每個人均能參與其中，又認為現時的比特幣持有者尚未兌回現金的話，將是一個潛在的受害者。

David Webb在網誌發表題為《比特幣:世界上首個分散式龐氏騙局》(Bitcoin: the World's first decentralised Ponzi scheme)的文章指，倘已將比特幣兌回現金的話，則已成為該龐氏騙局的參與者之一，但與馬多夫(Bernie Madoff)不同的是，你們並不需要坐監。

他指出，比特幣本質上是一場零和遊戲，在任何時候，輸家投入所有淨現金的累積總額，將等於贏家所獲得的所有淨現金。同時，比特幣並非貨幣及法定貨幣，其沒有儲存價值及作為交換的媒介的特質，而比特幣亦非由任何政府或單一實體發行，其價值的創造也不是由通脹目標而定。

他又強調，比特幣並不是一個實體，大部分媒體或會登出一張金色、具光澤的硬幣圖片，但比特幣只是虛擬地由數字序列而成。當市場崩潰時，因比特幣不是一件實質的物品，持有者不能把它熔化，而照片上看到的硬幣只是作為宣傳噱頭而製成的。

David Webb亦認為，雖然比特幣可以用來擺脫繁重的反洗黑錢法規或資本管制，但犯罪分子則試圖將收到的比特幣轉換成現金而不被發現，故世界各國政府已作出反應，限制比特幣的交易，以遏止比特幣作為犯罪支付的用途。