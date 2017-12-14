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今日 11:37 香港財經

港元一個月拆息挨近1.1厘 續創9年高

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美國聯儲局一如預期加息0.25厘，本港亦上調貼現窗基本利率25點子至1.75厘。本港一個月銀行同業拆息(HIBOR)挨近1.1厘。

據財資市場公會資料顯示，供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息報1.0989厘，較上日升0.02厘，續創9年高。

隔夜息升至0.2352厘，按日升0.13厘。一星期及兩星期拆息分別報0.3282厘及0.4771厘。三個月息報1.2736厘。

長息方面，半年期報1.3375厘；一年期報1.5079厘。

截至本港時間上午11時30分，港滙報7.8088。

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