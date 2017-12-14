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美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，渣打香港大中華及北亞洲地區金融市場主管陳銘僑指出，美國今次加息對香港息口不會有太大刺激，由於本港資金仍然充裕，隔夜拆息低至0.1至0.2厘，1個月拆息難持續企於1厘以上，稍後有機會略為回落，香港暫無調升最優惠利率壓力。

市場預期美國明年再加息3次。渣打則預期，明年上半年美國再加息2次後，下半年加息機會低於五成，因為美國通脹仍低於市場預期，美國税改若通過，對經濟的刺激亦非太大。

陳銘僑指出，除非有特殊情況發生令資金流向改變，如金管局增發外滙基金票據、美國加息步伐緩慢鼓勵更多企業發債，及十九大會議鼓勵內企境外發債，令明年下半年發債情況活躍，對香港息率才會有較明顯影響。

他又指出，未來美國加息，香港拆息會跟隨向上，但幅度未必跟足，除非港美息差擴濶至0.8至1厘；否則，套戥活動令港滙跌至7.85的兌換保證水平的機會不大，除非金管局增發票據抽走資金。

另外，他預期內地息率在農曆年前會有波動及幾次飆升，因為內地去槓桿，未來12月拆息偏緊，人民幣會相對穩定，未來6個月兌美元在6.5至6.7徘徊，明年下半年會向上，年底料企於6.45至6.5水平。

陳銘僑又提醒，市場仍有不明確因素，如北韓的地緣政治問題。