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今日 13:44 香港財經

美世投資籲成員主動管理強積金

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美世投資諮詢業務部總經理—香港、中國及韓國王玉麟指出，過去5年強積金的港股基金，以年率化計，表現最好的每年有9.8%的回報，回報最低的為4.9%，回報差距達逾4個百分點，若情況持續，對退休時的累積資產會有顯著影響，建議計劃成員要主動管理強積金基金。

他指出，一般而言，零售基金若表現不好，在市場很快會被淘汰，但強積金基金的流動性較慢，因為市民花時間在管理強積金基金不多。而基金表現差距大，亦與基金投資目的及進取性，以至基金經理的經驗及能力有關。

他建議當局應該加強相關的資訊及透明度，如強積金基金表現資料的分析，令市民可以更容易比較到強積金的資料。

今年首11個月本港強積金整體平均回報錄得不錯的增長，王玉麟表示，難以預測明年投資回報，但退休計劃涉及投資年期長達30年，計劃成員宜投資於中度風險的基金，冀長遠可獲得適當的回報。

另外，該公司統計顯示，今年9月份，強積金資金淨流入37.54億元，宏利強積金的資金淨流入為15.35億元，佔整體強積金資金淨流入40.9%。期內永明的資金淨流入6.49億元，佔整體資金淨流入17.3%。他認為，除因兩家公司是保險公司有較大銷售團隊外，及其個別基金產品有較顯著表現有關。

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